Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle ultime offerte dall’USA per acquisire la società granata
Tuttosport
Tre offerte Usa per il Toro. Ma Cairo chiede più soldi
In ballo fondi di investimenti e holding attive nel settore dello sport. Il club viene valutato poco meno di 200 milioni. Il presidente riflette
Chi è interessato vuole pure lo stadio
Il Comune è pronto a vendere l’Olimpico Grande Torino
Toro, voglia di Jolly. E spunta Strefezza
Petrachi cerca esterni offensivi. Piace il brasiliano: dopo il Parma non vuole tornare all’Olympiacos
La Stampa
Il Toro può passare da un gruppo USA. C’è anche la valutazione: 200 milioni
Il dossier di Bank of America ha attirato potenziali investitori che ora devono trattare con Cairo
“Toro in vendita? Il vero asset è lo stadio”
Peverano: “Al Comune interessa la ristrotturazione. Una lunga concessione aumenterebbe il valore del club”
La Gazzetta dello Sport
Zapata indica la via
Duvan il capitano. L’esempio da seguire per il nuovo Toro