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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle ultime offerte dall’USA per acquisire la società granata

Tuttosport

Tre offerte Usa per il Toro. Ma Cairo chiede più soldi
In ballo fondi di investimenti e holding attive nel settore dello sport. Il club viene valutato poco meno di 200 milioni. Il presidente riflette

Chi è interessato vuole pure lo stadio
Il Comune è pronto a vendere l’Olimpico Grande Torino

Toro, voglia di Jolly. E spunta Strefezza
Petrachi cerca esterni offensivi. Piace il brasiliano: dopo il Parma non vuole tornare all’Olympiacos

La Stampa

Il Toro può passare da un gruppo USA. C’è anche la valutazione: 200 milioni
Il dossier di Bank of America ha attirato potenziali investitori che ora devono trattare con Cairo

“Toro in vendita? Il vero asset è lo stadio”
Peverano: “Al Comune interessa la ristrotturazione. Una lunga concessione aumenterebbe il valore del club”

La Gazzetta dello Sport

Zapata indica la via
Duvan il capitano. L’esempio da seguire per il nuovo Toro

Urbano Cairo
Il patron del Torino Urbano Cairo
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ultimo aggiornamento: 12-06-2026

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La rassegna stampa di oggi, giovedì 11 giugno 2026