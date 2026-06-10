Tutte le notizie odierne sul Torino dei principali quotidiani: focus su Abate e sulle ultime news di calciomercato

Tuttosport

Abate, mercato per due moduli

Nuovi summit tra il tecnico e Petrachi: rinforzi per il 3-5-2, la variante il 3-4-2-1. Ignazio lascerà la Juve Stabia grazie a una clausola, poi il Torino potrà annunciarlo. Adesso contatti continui con il ds dopo l’incontro fiume di ieri. Contratto biennale per lui. Cairo ha ancora a libro paga Baroni fino al 2027.

Il calco saluto dei tifosi per D’Aversa: “Ci hai salvato, resti un vincitore”

Ha compiuto un’impresa: con Baroni il Toro era crollato a un passo dalla B. Molti speravano che venisse confermato: “Se lo era meritato”.

Il Toro fa sul serio e Erlic ammicca

Il croato è negli Stati Uniti al Mondiale con Vlasic. Il centrale del Midtjylland pronto a valutare l’offerta. Petrachi al lavoro anche per il ritorno di Obrador. Lo spagnolo non è stato riscattato, ma il ds cerca un accordo col Benfica.

Luongo, ecco il rinnovo: 2029. E arriva Russo

Affare fatto. Il Toro ha blindato uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio. Luongo, classe 2008, è stato blindato da Ludergnani fino al 2029 con opzione per il 2030. Ieri la firma sul contratto. Intanto si lavora per Nicola Russo, attaccante autore di ben 25 gol con la maglia del Sorrento.

De Biasi: “Abate è ambizioso. Perfetto per il Toro”

“È importante che condivida con Cairo e Petrachi gli stessi obiettivi. Troppo presto parlare di Europa: 8 o 9 squadre sono più attrezzate”.

La Stampa

Abate progetta il nuovo Toro. Esposito per sostituire Simeone

Il tecnico punta sulla linea verde, ma può perdere l’attaccante vicino al River Plate. Casadei al centro del progetto, che può valorizzare ancora di più Cacciamani. Occhio all’obiettivo Cancellieri.

Walter Novellino: “Mi piace questa svolta con i giovani. Ignazio ha carattere, Petrachi lo aiuterà”

L’ex lo ha allenato nel 2008-09: “Conosce la piazza, quell’esperienza tornerà utile. Già da calciatore studiava da tecnico. Ora il Toro deve saperlo aspettare, ma c’è un ds che ha una grande esperienza”.

Una linea verde per la difesa. Il Toro vuole Tonoli e Guarino

I granata puntano a giovani italiani cresciuti in B: la priorità è il centrale del Modena che piace anche a Genoa e Atalanta. Il 22enne dell’Empoli è la prima alternativa. Sono ben 5 le reti realizzate da Tonoli nel Modena in Serie B nell’ultima stagione: è addirittura il vice bomber della squadra.

La Gazzetta dello Sport

Un Toro d’assalto

Il calcio di Abate: spinta dagli esterni e attacco variabile- Alla base del suo sistema di gioco c’è il dinamismo. Avrà al fianco papà Beniamino e i figli raccattapalle. Due soluzioni tra i trequartisti e gli attaccanti: la variabile nel 3-4-2-1 con 2 trequartisti e una punta, che può poi variare inserendo 2 centravanti veri e un solo rifinitore.