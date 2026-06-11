Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal casting dei portieri al divieto di trasferte per i granata

Tuttosport

Porta Toro: da Falcone a Montipò

Petrachi ha promesso ad Abate un nuovo titolare e il portiere del Lecce è la prima scelta. Il veronese è un’alternativa. Il ds granata attende di capire chi sarà il ds dei pugliesi per aprire la trattativa. Tra i concorrenti c’è il Bologna. La necessità: vendere Israel.

Via a nuovi tentativi per Ugresic

Centrocampista rivelazione: gol e assist. River Plate, 9 milioni per Simeone: offerta bocciata.

“Il nuovo Toro di Abate non ti farà respirare!”

Walter Novellino: “Non solo un bel gioco: anche tanto pressing alto per dare la caccia agli avversari nella loro metà campo con una grandissima intensità”.

La Stampa

Stangata sui tifosi di Toro e Juve dieci giornate senza trasferte

Provvedimento del ministro Piantedosi dopo i gravi incidenti del derby.

Ultras tolleranza zero

Il prefetto Cafagna spiega il divieto di trasferta per i tifosi di Jve e Toro fino al 3 novembre disposto dal Viminale “Necessario per prevenire incidenti”. Il padre del tifoso ferito all’Olimpico: “Non so se servirà, bisogna educare”.

Njie, la grande chance nel Toro dei giovani Abate punterà su di lui

L’esterno svedese ha dato i giusti segnali a fine campionato insieme a Cacciamani formerà la linea verde dell’attacco.

La Gazzetta dello Sport

Giovane e di corsa Cacciamani simbolo del nuovo Torino

Alla Juve Stabia ha brillato come esterno di sinistra ora torna: con Abate le chance per esplodere.