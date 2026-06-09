Tutte le notizie odierne sul Torino dei principali quotidiani: focus sull’imminente arrivo del tecnico Ignazio Abate

Tuttosport

Toro, caos finito: Abate! Nuovo incontro e l’allenatore dice sì

Le varie manovre di Petrachi per ingaggiare Aquilani avevano creato un solco: serviva un chiarimento tra ds e tecnico. Contratto biennale, come preannunciato

Erlic: voglia d’Italia. I granata ci pensano

Il centrale croato dopo il Mondiale potrebbe lasciare il Midtylland: è abituato a giocare nella difesa a 3. In difesa Petrachi è al lavoro anche per la permanenza di Marianucci.

Vlasic vola in America, poi il futuro

Il trequartista è pronto per il suo secondo mondiale: oggi al partenza. Intanto, il trequartista è seguito dalla Roma, ha qualche estimatore anche all’estero, ma se dovesse restare, il fantasista potrebbe anche rinnovare il contratto che scadrà fra un anno con un adeguamento dell’ingaggio verso l’alto.

Da Willie Peyote a Bruno: “Cairo, ascolta i tifosi”

Artisti ed ex giocatori: dopo l’evento al Filadelfia continuano gli appelli rivolti al presidente del Torino. Il cantante: “Pure io ho aderito allo sciopero in curva Maratona”. L’ex difensore: “Il patron deve vendere”. Tiribocchi: “Non è piacevole vedere la divisione tra la società e la gente”. Annoni: “Abate dovrà avere la forza per reggere la pressione”.

La Stampa

Rivoluzione Abate

Toro, c’è l’accordo: il tecnico firmerà un biennale. L’ultimo under 40 ad allenare il Toro fu Giagnoni nel 1971, il suo 3-5-2: energia e pressione sugli esterni.

Toro in missione a Cagliari. Esposito e Prati gli obiettivi

I granata proveranno a convincere il club sardo per avere entrambi i giocatori. L’attaccante ringiovanirebbe il reparto, il centrocampista è piaciuto nel prestito.

La Gazzetta dello Sport

Toro, Abate è vicino

C’è la prima intesa. Giovani e carattere le sue parole chiave. L’ex giocatore granata si è messo in luce con la Juve Stabia, una delle sorprese della Serie B.

Adams il primo in campo: domenica sfiderà l’Haiti

A segno per due volte nell’ultimo test contro la Bolivia, Adams sarà il primo dei tre granata a esordine nella Coppa del Mondo: domenica alle 3 italiane gli scozzesi saranno impegnati a Boston contro Haiti, per il primo incontro del gruppo C.