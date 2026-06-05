Ecco tutti i titoli dei principali giornali di oggi sul Torino: da Aquilani e Abate alla semifinale Scudetto del Torino U18

Tuttosport

Toro, l’allenatore in 72 ore

Dopo Abate, anche Aquilani ha incontrato il Sassuolo il tecnico ha chiesto tempo per valutare le due offerte.

Incrocio Esposito-Adams uno entra se l’altro esce

Il futuro dello scozzese si deciderà dopo il Mondiale, il cagliaritano è considerato il sostituto perfetto.

“Nel Toro non vedo un progetto”

L’ex ala granata domani sarà tra i protagonisti della Partita della Leggenda al Filadelfia.

La Stampa

Toro, Aquilani prende tempo

I granata aspettano il tecnico, mentre il Sassuolo vede Di Francesco.

Il Toro Under 18 prova con Cereser e Luongo a rivincere lo scudetto

La squadra di Vegliato batte il Cesena e va alla final four il portiere, il fantasista e il 2009 Gaffurini perni dei granata.

Discorso su Superga

Gli invincibili tornano protagonisti al Circolo dei Lettori in un evento organizzato da Archivissima. Sedici fogli scritti dal sindaco dell’epoca: dall’orazione funebre alla prima commemorazione davanti alla lapide.

La Gazzetta dello Sport

Gol, idee e grinta un leader totale alla guida del Toro.

Il croato ha segnato, ha costruito, ma è stato pure protagonista nella fase di non possesso.