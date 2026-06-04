Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla “Partita della leggenda” all’incontro con Aquilani
Tuttosport
Da Abate a Aquilani ecco i contratti Toro
Cairo e Petrachi trattano fino a notte fonda con l’allenatore del Catanzaro: per lui offerta simile a quella proposta al tecnico della Juve Stabia.
La Stampa
“Il Toro adesso deve tenere lo zoccolo duro e non sbagliare i colpi”
Antonino Asta l’ex capitano sabato in campo al Filadelfia per la “Partita della leggenda” in favore del Museo granata.
Aquilani a cena con il Toro, oggi darà una risposta
Incontro tra i dirigenti e il tecnico che però vedrà anche il Sassuolo: L’alternativa resta Abate.
La Gazzetta dello Sport
Un pilastro del Toro nato da vivaio scalata senza fine
Gineitis, l’ormai ex ragazzo delle giovanili chiude una stagione da titolare. Ha già alle spalle 80 presenze tra Serie A e Coppa Italia.