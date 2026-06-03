Ecco tutti i titoli di oggi dei principali quotidiani sul Torino: focus sulla situazione di Simeone e l’incontro con Aquilani

Tuttosport

Cairo blocca Simeone non lo vende a meno di 25 milioni

Il patron valuta il Cholito una cifra fuori mercato: è una tattica per non cederlo, in assenza di plusvalenze da urlo. Sostituire un bomber così è molto costoso.

Torino-Aquilani, oggi l’incontro. E Abate

Sono giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore.

Dal Grande Torino a Bucci quanto granata all’asta

Tra i cimeli anche una foto autografata da Mazzola e compagni e le maglie e le maglie degli anni 70 ai 2000.

La Stampa

Simeone, aria di casa ma il Toro chiede 15 milioni per cederlo

L’argentino è a Bueno Aires in vacanza e valuta il futuro. Il River Plate offre 7 milioni di euro ai granata, Cairo alza il muro.

Il Toro vede Aquilani e chiude il casting

Oggi incontro a Milano con il tecnico. Obrador: niente riscatto.

La Gazzetta dello Sport

Duvan e il Toro la storia d’amore è al 4° capitolo

Il colombiano è arrivato a Filadelfia nel 2023 capitano, punto di riferimento e guida per i giovani.