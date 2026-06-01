Tutti i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul cambio di allenatore e sul duello Abate-Aquilani

Tuttosport

Toro: Aquilani blocca Abate

Il tecnico della Juve Stabia ha fatto un’ottima impressione, ma Cairo intende incontrare anche l’allenatore del Catanzaro, prima di scegliere. In corso c’è anche la sfida con il Sassuolo per i due allenatori e il patron granata ha detto a D’Aversa di voler prendersi ancora qualche giorno.

Non solo il Mondiale: sono 7 i granata in nazionale

Oltre alle convocazioni in vista della Coppa del mondo per Adams, Vlasic e Pedersen, convocati anche Gineitis, Maripan, Ilkhan e Siviero (con l’Under 21 italiana). Già rientrati Ismajli e Njie, perché nonn in piena forma fisica.

Marianucci “tifa” Petrachi per restare

Il centrale potrebbe far parte dello zoccolo duro italiano. Il difensore spera di rimanere in granata e il ds sta lavorando per trovare un accordo col Napoli. Il giocatore: “A Torino mi hanno subito fatto sentire parte della famiglia. Grazie a tutti”.

Martin Vasquez: “Tifosi vi aspetto sabato al Fila”

La terza edizione della “Partita della Leggenda”, dopo il successo degli anni scorsi. Anche l’ex campione spagnolo scenderà in campo per promuovere “il trasferimento del Museo del Toro”. L’ex granata: “Sono felice di ritrovare il popolo del Toro, la giornata sarà bellissima”. Appuntamento con una trentina di ex granata, più cantanti e artisti.

La Stampa

Una panchina per due candidati: Toro, 48 ore per convincere Aquilani

Mercoledì l’incontro con il tecnico che ha sfiorato la A con il Catanzaro: sfida con Abate. Metà del popolo che frequenta i social, però, vorrebbe la conferma di D’Aversa, il cui futuro lontano dai granata invece è l’unica certezza.

Toro, intrecci serbi: il Partizan tiene Seck, Petrachi vuole Nikolic

Blitz degli uomini mercato per il terzino serbo del Vojvodina. Cresce il tesoretto granata, con l’attaccante che invece può fruttare 2 milioni di euro. Nikolic ha 26 anni, sempre titolare quest’anno con 1 gol e 1 assist: seppur sia difensivo, può giocare anche nel ruolo di quinto a tutta fascia.

La Gazzetta dello Sport

Certezza Simeone

Anno da trascinatore: nel Toro del futuro sarà un punto fisso. Il club pianifica la nuova stagione mettendo il Cholito al centro: non solo segna, ha un carisma prezioso per i giovani.