Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ballottaggio per la panchina alla cessione della società

Tuttosport

Aquilani, lacrime e speranze

Smaltita la delusione per la finale playoff, l’allenatore del Catanzaro incontrerà Cairo e Petrachi: Ma per la panchina resta favorito Abate.

Cessione del Toro si muove pure Cairo

Il dossier sulla società da tempo gira in Nord America. La contestazione sempre più forte sta spingendo il presidente a cercare un acquirente per il club.

Finalmente il Robaldo e la Primavera trasloca

Dopo oltre 10 anni dalla concessione, il centro sportivo è (quasi) finito. Anche le Under 18 e 17 si spostano nell’impianto che sarà la casa di tutto il settore giovanile.

La Stampa

Toro made in Italy

Nascerà una squadra con più giovani e meno stranieri Sebastiano Esposito il grande obiettivo per l’attacco.

La Gazzetta dello Sport

Njie più Cacciamani e il baby Carrascosa, arriva l’onda verde

Il prossimo anno gli under 21 saranno protagonisti. Ecco i talenti pronti al salto: lo spagnolo è un 2008.