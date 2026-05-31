Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal ballottaggio per la panchina alla cessione della società
Tuttosport
Aquilani, lacrime e speranze
Smaltita la delusione per la finale playoff, l’allenatore del Catanzaro incontrerà Cairo e Petrachi: Ma per la panchina resta favorito Abate.
Cessione del Toro si muove pure Cairo
Il dossier sulla società da tempo gira in Nord America. La contestazione sempre più forte sta spingendo il presidente a cercare un acquirente per il club.
Finalmente il Robaldo e la Primavera trasloca
Dopo oltre 10 anni dalla concessione, il centro sportivo è (quasi) finito. Anche le Under 18 e 17 si spostano nell’impianto che sarà la casa di tutto il settore giovanile.
La Stampa
Toro made in Italy
Nascerà una squadra con più giovani e meno stranieri Sebastiano Esposito il grande obiettivo per l’attacco.
La Gazzetta dello Sport
Njie più Cacciamani e il baby Carrascosa, arriva l’onda verde
Il prossimo anno gli under 21 saranno protagonisti. Ecco i talenti pronti al salto: lo spagnolo è un 2008.