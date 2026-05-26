Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby e sul tifoso juventino ferito prima della gara

Tuttosport

Summit Cairo-Ventura. Toro: Petrachi spinge per cambiare

Vertice fiume a Milano tra presidente e l’ex ct, con in ballo un ruolo nel club da dt supervisore. E il ds ha ribadito di volere Aquilani o Abate come tecnico

D’Aversa ai giocatori: “Orgoglioso di voi”

Dopo il discorso post derby negli spogliatoi dello stadio

“Il Toro ha tanti tifosi. Giusto essere ambiziosi”

Casadei: “Piazza importante con una storia grandissima. I nuovi dovranno rispettare la maglia”

La Stampa

Il Toro prepara una rivoluzione. Aquilani in pole per guidarla

Vertice Cairo-Petrachi per preparare il nuovo progetto e trovare l’allenatore

Derby, ultras arrestati con i droni. Abodi: “Scenari raccapriccianti”

Otto in carcere per l’assalto di domenica. La questura firma 13 Daspo: “Alcuni sono recidivi”

La Gazzetta dello Sport

Il giallo del derby

Tifoso Juve in coma. La procura indaga, ma chi l’ha colpito?

Casadei finale in crescita

Un jolly da Toro. Sei gol nel 2026, uno ogni 143 minuti.