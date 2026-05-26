Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby e sul tifoso juventino ferito prima della gara
Tuttosport
Summit Cairo-Ventura. Toro: Petrachi spinge per cambiare
Vertice fiume a Milano tra presidente e l’ex ct, con in ballo un ruolo nel club da dt supervisore. E il ds ha ribadito di volere Aquilani o Abate come tecnico
D’Aversa ai giocatori: “Orgoglioso di voi”
Dopo il discorso post derby negli spogliatoi dello stadio
“Il Toro ha tanti tifosi. Giusto essere ambiziosi”
Casadei: “Piazza importante con una storia grandissima. I nuovi dovranno rispettare la maglia”
La Stampa
Il Toro prepara una rivoluzione. Aquilani in pole per guidarla
Vertice Cairo-Petrachi per preparare il nuovo progetto e trovare l’allenatore
Derby, ultras arrestati con i droni. Abodi: “Scenari raccapriccianti”
Otto in carcere per l’assalto di domenica. La questura firma 13 Daspo: “Alcuni sono recidivi”
La Gazzetta dello Sport
Il giallo del derby
Tifoso Juve in coma. La procura indaga, ma chi l’ha colpito?
Casadei finale in crescita
Un jolly da Toro. Sei gol nel 2026, uno ogni 143 minuti.