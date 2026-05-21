Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, ecco chi sembra essere pronto a lasciare i granata

Tuttosport

Toro-Falcone, nuovi segnali. Dialoghi anche per Montipò

Il portiere giallorosso vuole portare il Lecce alla salvezza, poi valuterà le offerte. Petrachi studia le alternative: piace il veronese

Adesso c’è Paleari. Super all’andata ma futuro da riserva

Ha rinnovato il contratto fino al 2027: la prossima stagione nei piani della società sarà il dodicesimo

Obrador e Prati è già ultimo derby? Il futuro è incerto

Anche per Ebosse sarà la prima volta in granata contro la Juve però il Toro pensa di trattenerlo

Su Ilic gli occhi di Friburgo e Mainz

Il centrocampista ha cambiato agente: è un segnale d’addio

La Stampa

Da 24 anni mai imbattuti nei derby. Camolese: “Serve giocare da Toro”

I consigli dell’ultimo tecnico che ha fermato la Juve due volte nello stesso campionato

Toro, Gineitis prende la mira. Il primo gol può valere doppio

Il centrocampista lituano torna dalla squalifica e sarà titolare nel derby di domenica. Non ha ancora segnato in questa stagione nonostante i 24 tiri tentati (3° in Serie A)

La Gazzetta dello Sport

Vlasic l’uomo derby

Nikola sa come si fa. L’anima del Toro per un bis da sogno