Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul mercato, ecco chi sembra essere pronto a lasciare i granata
Tuttosport
Toro-Falcone, nuovi segnali. Dialoghi anche per Montipò
Il portiere giallorosso vuole portare il Lecce alla salvezza, poi valuterà le offerte. Petrachi studia le alternative: piace il veronese
Adesso c’è Paleari. Super all’andata ma futuro da riserva
Ha rinnovato il contratto fino al 2027: la prossima stagione nei piani della società sarà il dodicesimo
Obrador e Prati è già ultimo derby? Il futuro è incerto
Anche per Ebosse sarà la prima volta in granata contro la Juve però il Toro pensa di trattenerlo
Su Ilic gli occhi di Friburgo e Mainz
Il centrocampista ha cambiato agente: è un segnale d’addio
La Stampa
Da 24 anni mai imbattuti nei derby. Camolese: “Serve giocare da Toro”
I consigli dell’ultimo tecnico che ha fermato la Juve due volte nello stesso campionato
Toro, Gineitis prende la mira. Il primo gol può valere doppio
Il centrocampista lituano torna dalla squalifica e sarà titolare nel derby di domenica. Non ha ancora segnato in questa stagione nonostante i 24 tiri tentati (3° in Serie A)
La Gazzetta dello Sport
Vlasic l’uomo derby
Nikola sa come si fa. L’anima del Toro per un bis da sogno