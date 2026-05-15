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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul possibile ritorno di Darmian e sui 50 anni dallo scudetto del 76′

Tuttosport

Darmian e il Toro più vicini

Il difensore dell’Inter favorevole all’idea di tornare. Avanti tutta sull’operazione a parametro zero

Simone, un finale tra gol e dubbi

L’argentino tornerà a Cagliari ma da avversario. Di fronte troverà l’ultimo grande bomber granata: Belotti

Zapata può tornare titolare: prime prove anti-Juve

Nel reparto offensivo regna l’abbondanza: il colombiano ha più chance rispetto a Njie, Kulenovic e Adams

Darmian e il Toro, voglia di riprovarci

Si lavora al ritorno a parametro zero del jolly difensivo

Toro 1976, la costruzione di un amore

Il figlio di Beppe Bonetto, stratega al fianco del presidente Pianelli, scrive per noi

La Stampa

Ruggero Radice: “Papà, un gigante con i valori ha trasmesso il virus granata”

Il figlio dell’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino vinto cinquant’anni fa: “Battere la Juve era una goduria, viveva la settimana del derby in modo speciale”

La Gazzetta dello Sport

Pedersen spinge, Obrador dribbla, il finale granata vola sulle fasce

Il norvegese ha segnato il primo gol in Serie A, lo spagnolo crossa e punge sulla sinistra. D’Aversa può usarli anche nella difesa a quattro

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 15-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, giovedì 14 maggio 2026