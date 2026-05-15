Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul possibile ritorno di Darmian e sui 50 anni dallo scudetto del 76′
Tuttosport
Darmian e il Toro più vicini
Il difensore dell’Inter favorevole all’idea di tornare. Avanti tutta sull’operazione a parametro zero
Simone, un finale tra gol e dubbi
L’argentino tornerà a Cagliari ma da avversario. Di fronte troverà l’ultimo grande bomber granata: Belotti
Zapata può tornare titolare: prime prove anti-Juve
Nel reparto offensivo regna l’abbondanza: il colombiano ha più chance rispetto a Njie, Kulenovic e Adams
Darmian e il Toro, voglia di riprovarci
Si lavora al ritorno a parametro zero del jolly difensivo
Toro 1976, la costruzione di un amore
Il figlio di Beppe Bonetto, stratega al fianco del presidente Pianelli, scrive per noi
La Stampa
Ruggero Radice: “Papà, un gigante con i valori ha trasmesso il virus granata”
Il figlio dell’allenatore dell’ultimo scudetto del Torino vinto cinquant’anni fa: “Battere la Juve era una goduria, viveva la settimana del derby in modo speciale”
La Gazzetta dello Sport
Pedersen spinge, Obrador dribbla, il finale granata vola sulle fasce
Il norvegese ha segnato il primo gol in Serie A, lo spagnolo crossa e punge sulla sinistra. D’Aversa può usarli anche nella difesa a quattro