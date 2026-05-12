Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby contro la Juve, arrivano le prime voci di mercato
Tuttosport
Toro. Appuntamento per Esposito
L’attaccante piace anche a Como, Lazio e Napoli: la società granata vuole anticipare la concorrenza
Ismajli, l’ultimo guerriero. Per lui un piano anti-Juve
Ennesimo infortunio muscolare: ora sta seguendo un percorso ad hoc per tornare in tempo per il derby
“Falcone al Toro farebbe bene. E voto D’Aversa”
Marchegiani: “Wladimiro sta continuando a migliorare di anno in anno: questo dimostra serietà, ma anche talento. Meriterebbe uno step di crescita”
La Stampa
Toro scudetto da film
Presentata la docu-serie di Sky per celebrare il 50° anniversario dell’impresa tricolore della squadra di Radice.
La Gazzetta dello Sport
Toro sprint derby
D’Aversa prepara un grande finale con il doppio colpo