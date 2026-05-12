Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby contro la Juve, arrivano le prime voci di mercato

Tuttosport

Toro. Appuntamento per Esposito

L’attaccante piace anche a Como, Lazio e Napoli: la società granata vuole anticipare la concorrenza

Ismajli, l’ultimo guerriero. Per lui un piano anti-Juve

Ennesimo infortunio muscolare: ora sta seguendo un percorso ad hoc per tornare in tempo per il derby

“Falcone al Toro farebbe bene. E voto D’Aversa”

Marchegiani: “Wladimiro sta continuando a migliorare di anno in anno: questo dimostra serietà, ma anche talento. Meriterebbe uno step di crescita”

La Stampa

Toro scudetto da film

Presentata la docu-serie di Sky per celebrare il 50° anniversario dell’impresa tricolore della squadra di Radice.

La Gazzetta dello Sport

Toro sprint derby

D’Aversa prepara un grande finale con il doppio colpo