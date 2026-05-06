Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle ultime giornate di campionato con uno sguardo sulla prossima stagione
Tuttosport
Toro, è di nuovo tutto da rifare
Il “progetto” inaugurato un anno fa è già definitivamente tramontato. Cairo ripartirà ancora una volta quasi da zero: una storia che si ripete
Ma i tifosi sperano di ripartire da Vlasic
Il croato è uno dei pezzi pregiati della squadra
Toro, occasione Falcone. Segnali d’addio con il Lecce
Il portiere ha aperto a una nuova esperienza: “Mi sento pronto anche per una grande”. Piace a Petrachi, che da tempo ha iniziato a seguirlo
La Stampa
Bianchi: “La contestazione deve diventare stimolo per questo Toro”
L’ex capitano granata commenta gli episodi di Superga: “Non bastano più i risultati, serve un rilancio globale”
La Gazzetta dello Sport
D’Aversa non molla
Toro non è tempo di vacanze, sveglia presto e intensità