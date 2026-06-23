Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla certezza Ismajli alla trattativa per Ravaglia
La Gazzetta dello Sport
Esperto e solido, Ismajli è la certezza della difesa di Abate
il nazionale albanese protagonista nel finale della scorsa stagione, il nuovo tecnico può affidargli il reparto
Tuttosport
Toro: il nodo per Ravaglia, non c’è accordo sulla formula
I granata vorrebbero il portiere in prestito con diritto di riscatto, i rossoblù preferirebbero cederlo subito a titolo definitivo: si tratta.
Almeno due rinforzi prima di Pinzolo
Lunedì 13 luglio la squadra partirà per il ritiro: per quella data Abate attende i primi nuovi acquisti.
Missione Anjorin: Programma speciale in ritiro
L’inglese seguirà un lavoro personalizzato a Pinzolo per prevenire nuovi lunghi stop. Poi dovrà essere deciso in suo futuro.
La stampa
Il Toro tratta per riprendersi Obrador, il Benfica riflette su un nuovo prestito
I granata non mollano la presa sul terzino spagnolo e anche su Ebosse dell’Udinese
Tonoli, difensore bomber, il Toro investe 5 milioni
Il centrale del Modena ha segnato 17 gol in 3 anni