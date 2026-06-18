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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi: tornano gli abbonamenti per il Grande Torino, Petrachi pronto ad agire sul mercato

Tuttosport

Toro: esame abbonamenti
Presentata la nuova campagna, da ieri possibili rinnovi per gli abbonati della scorsa stagione

Ilic, Israel, Biraghi. 3 casi per Petrachi
Il centrocampista si è svalutato. Il portiere ha deluso e giocato poco. Il terzino ha un ingaggio pesante

Toro, non solo Falcone. Appuntamento per Ravaglia
Petrachi vedrà i dirigenti del Bologna per cercare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto

La Stampa

Toro, fasce scoperte. L’obiettivo è Fortini. Occasione Calabria
Lazaro via a parametro zero, Obrador non è stato ricattato. Abate chiede rinforzi, il tesoretto arriva da Walukiewicz e Seck

La Gazzetta dello Sport

Un nuovo Casadei
Cesare all’attacco. Nel Toro di Abate può essere un leader

Cesare Casadei of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
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ultimo aggiornamento: 18-06-2026

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Robilant1959!
Robilant1959!
43 minuti fa

Ora siamo arrivati alle maniere forti: addirittura il ricatto di Obrador…

La rassegna stampa di oggi, martedì 16 giugno 2026