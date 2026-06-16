Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Gazzi torna in granata, intanto Simeone vicino alla permanenza

Tuttosport

La prima mossa di Abate, il saluto al Fila con i tifosi

Il nuovo tecnico farà allenare i suoi giocatori a porte aperte prima del ritiro a Pinzolo. Un bel gesto, dopo i primi due giorni di test

Ebosse: le condizioni. Avanti per Mascardi

Appuntamento con lo Spezia per il giovane portiere: circa 1 milione di distanza tra domanda e offerta

Toro: il Cholito torna e resta

Cairo e Petrachi ripetono: “Non è sul mercato”. E sono sicuri che Simeone non li tradirà. Il bomber sa che il River offre troppo poco

La Stampa

Uno scudo per Abate. Il Toro sceglie Gazzi come team manager

Nuovo ingresso in società, l’ex centrocampista nello staff. Intanto è deciso: raduno il 10 luglio al Fila, poi ritiro a Pinzolo

La Gazzetta dello Sport

Sotto il cielo di Adams

Mago in America tra Toro e Scozia. Un anno da sogno