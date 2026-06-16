Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: Gazzi torna in granata, intanto Simeone vicino alla permanenza
Tuttosport
La prima mossa di Abate, il saluto al Fila con i tifosi
Il nuovo tecnico farà allenare i suoi giocatori a porte aperte prima del ritiro a Pinzolo. Un bel gesto, dopo i primi due giorni di test
Ebosse: le condizioni. Avanti per Mascardi
Appuntamento con lo Spezia per il giovane portiere: circa 1 milione di distanza tra domanda e offerta
Toro: il Cholito torna e resta
Cairo e Petrachi ripetono: “Non è sul mercato”. E sono sicuri che Simeone non li tradirà. Il bomber sa che il River offre troppo poco
La Stampa
Uno scudo per Abate. Il Toro sceglie Gazzi come team manager
Nuovo ingresso in società, l’ex centrocampista nello staff. Intanto è deciso: raduno il 10 luglio al Fila, poi ritiro a Pinzolo
La Gazzetta dello Sport
Sotto il cielo di Adams
Mago in America tra Toro e Scozia. Un anno da sogno