Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’emozione di Zapata alla contestazione dei tifosi a Superga
Tuttosport
Il Grande Torino, 77 anni dopo e la speranza di una vera svolta
I parenti degli invincibili, l’emozione e l’affetto dei tifosi, la “sorpresa” di don Robella, il pellegrinaggio popolare fin dal mattino, i fiori di tutti.
L’emozione di Zapata, D’Aversa. “Orgoglioso”
Duvan e Vlasic i due più acclamati dai tifosi dopo il rito alla lapide: “E adesso vincete contro la Juve”.
Che fischi per il Toro all’arrivo!
Dirigenti, tecnici e giocatori contestati prima della Messa dal gruppo Torino Hooligans, i Resistenti : striscioni sul colle contro il presidente.
“I valori del Grande Torino li rivedo anche adesso”
Al mattino la commemorazione e il ricordo al Cimitero Monumentale, Susanna Egri: “Quei ragazzi erano un simbolo di speranza per tutti”.
Stadio Toro in arrivo la proroga
L’assessore Carretta: “Ne parleremo nei prossimi giorni. Il Comune si impegna a garantire alla squadra di concludere la prossima stagione”.
La Stampa
A Superga brividi e fischi Torino celebra gli invincibili
Sul piazzale della basilica i 2mila tifosi contestano la squadra di D’Aversa anche don Robella alla messa. Al Monumentale Susanna Egri ricorda il padre Erno.
Il Toro cerca rilancio serve un partner per aiutare Simeone
Venerdì c’è il Sassuolo al Grande Torino per dimenticare Udine. Si valuta il ritorno di Zapata, ma Njie e Kulenovic si scaldano.
La Gazzetta dello Sport
Un fiume d’amore “Il Grande Torino simbolo dell’Italia”
Preghiera, ricordo e lacrime a 77 anni dalla tragedia Zapata legge i nomi, il calcio onora gli invincibili.