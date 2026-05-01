Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul finale di stagione, D’Aversa perde tre giocatori per l’Udinese

Tuttosport

Il Grande Torino e una scelta tragica

Inizio aprile 1949: il club chiede due preventivi per volare a Lisbona. E i programmi di viaggio sono diversi

“Toro, l’obiettivo è a sinistra”

D’Aversa: “Dobbiamo essere tutti ambiziosi, non solo io e i giocatori. Mi riferisco all’ambiente in generale: la storia del club è superiore alla salvezza

Infortuni muscolari. Fuori in tre

Ismajli si augura di tornare nel derby a fine campionato. Zapata e Adams assenti domani a Udine

La Stampa

Granata in pressing su De Rossi, D’Aversa: “Toro più importante di me”

Domani la sfida di campionato a Udine, ma il club pensa al futuro allenatore: il genoano in pole

Il Toro deve reinventarsi l’attacco. A Udine la grande occasione di Njie

Infortuni muscolari per Adams e Zapata: lo svedese sarà titolare. In difesa si fermano Ismajli e Pedersen

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va di corsa

Ambizione D’Aversa: “Sempre più in alto, prendiamo l’Udinese”