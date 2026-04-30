Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’interesse per Gattuso alla sfida di Udine

Tuttosport

Toro, sale Gattuso

Cairo prende ancora tempo su D’Aversa: “Lo stiamo valutando, vedremo”

Sì, D’Aversa resta in stand-by. Panchina Toro, sale Gattuso

Nuove indiscrezioni: contatti tra Petrachi e l’ex ct che Cairo aveva già trattato nel 2023 e poi nel ’24

“Vedrò se sarà possibile confermare D’Aversa…”

Come già tre settimane fa, il presidente continua a prendere tempo

“Bravo, Roby: eri già un duro”

Semioli: “Nel 2022 a Terni giocai con D’Aversa. Aveva grande grinta. Ha dimostrato uno spirito da Toro”

Lazaro è all’addio, piace al Palmeiras

L’austriaco lascia dopo quattro stagioni in granata

La Stampa

Toro, parla Cairo

“De Rossi piace, ma valutiamo la permanenza di D’Aversa”

L’Udinese dei giganti aspetta il Torino. D’Aversa ripensa a Casadei e Zapata

Il tecnico vuole muscoli e centimetri, pronto anche Marianucci

La Gazzetta dello Sport

Finalmente Ilkhan: idee, ritmo e assist. Il Torino si gode un play d’attacco

Con l’Inter il turco ha mostrato stile e piedi buoni. Ora ha quattro partite per costruire il futuro in granata