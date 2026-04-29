Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dall’interesse per Tohumcu al sold out della Maratona per il derby

Tuttosport

Toro missione in Germania per Tohumcu

Emissari granata per la mezzala di proprietà dell’Hoffenheim, ma ora in prestito all’Holstein Kiel.

Il progetto “verde” per il centrocampo

Gineitis, Casadei e Ilkhan sono già i titolari in mediana. L’idea è ringiovanire la squadra il turco prolungherà il contratto, l’italiano andrà convinto a restare.

Toro, c’è l’effetto derby la Maratona è già sold out

Lo sciopero del tifo non si ferma, ma verrà messo in stand-by solamente per la partita contro la Juve.

La Stampa

Compleanno con papà e nuovi gol per il Toro Simeone si ricarica

Blitz a Madrid dell’attaccante granata per i 56 anni del Cholo Ora l’argentino vuole eguagliare Belotti, Iago Falque e Zapata.

La Gazzetta dello Sport

Ha cambiato il Toro porta anche i gol insegue un traguardo

A quota 9 reti, è già la sua migliore stagione di sempre Ma nelle ultime 4 gare darà la caccia alla doppia cifra.