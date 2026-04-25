Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulla manifestazione di interesse per lo stadio
Tuttosport
Stadio, mossa Cairo
Il Toro formalizza al comune una manifestazione preliminare d’interesse
Stadio: toh, Cairo si muove. Farà un’offerta (utile anche per vendere il Toro)
Accordo con il Politecnico che presenterà al club granata progetti, studi di fattibilità, costi e business plan. Dopo, Cairo sceglierà quale proposta fare al Comune. Poi il bando. L’operazione stadio può attirare acquirenti
Entro il 16 giugno proroga e iscrizione. Ora il club può chiedere al Comune il prolungamento dell’affitto
La scadenza della locazione, già in deroga, sarà procrastinata dal 31 dicembre di almeno sei mesi. E’ indispensabile per iscriversi al campionato di A
Toro, la difesa ritrovata al crash test con l’Inter
Con Baroni in panchina i granata subivano quasi due gol di media a partita
Darmian, nuovi contatti, ma c’è anche il Monza
L’interista è in scadenza a giugno e tornerebbe volentieri in granata
La Stampa
Toro, i fratelli Esposito nel destino
Sfida l’inter di Pio, tratta Sebastiano
Il Toro chiede i gol a Zapata, con l’Inter chiude il cerchio
Il bomber non ha mai affrontato i nerazzurri dopo il brutto infortunio del 2024. Salvezza ormai raggiunta, l’obiettivo dei granata è un finale di stagione più nobile