Toro.it

Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulla manifestazione di interesse per lo stadio

Tuttosport

Stadio, mossa Cairo

Il Toro formalizza al comune una manifestazione preliminare d’interesse

Stadio: toh, Cairo si muove. Farà un’offerta (utile anche per vendere il Toro)

Accordo con il Politecnico che presenterà al club granata progetti, studi di fattibilità, costi e business plan. Dopo, Cairo sceglierà quale proposta fare al Comune. Poi il bando. L’operazione stadio può attirare acquirenti

Entro il 16 giugno proroga e iscrizione. Ora il club può chiedere al Comune il prolungamento dell’affitto

La scadenza della locazione, già in deroga, sarà procrastinata dal 31 dicembre di almeno sei mesi. E’ indispensabile per iscriversi al campionato di A

Toro, la difesa ritrovata al crash test con l’Inter

Con Baroni in panchina i granata subivano quasi due gol di media a partita

Darmian, nuovi contatti, ma c’è anche il Monza

L’interista è in scadenza a giugno e tornerebbe volentieri in granata

La Stampa

Toro, i fratelli Esposito nel destino

Sfida l’inter di Pio, tratta Sebastiano

Il Toro chiede i gol a Zapata, con l’Inter chiude il cerchio

Il bomber non ha mai affrontato i nerazzurri dopo il brutto infortunio del 2024. Salvezza ormai raggiunta, l’obiettivo dei granata è un finale di stagione più nobile

A general view of stadio Olimpico Grande Torino is seen prior to the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 25-04-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, venerdì 24 aprile 2026