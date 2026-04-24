Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sulle imminenti questioni di calciomercato e sulla partita contro l’Inter

Tuttosport

Toro-Vlaisc: adesso il rinnovo

Il trequartista ai tifosi: “Sì, rimango”. Ora però la promessa andrà formalizzata con la firma sul nuovo contratto: l’attuale scadrà nel ’27. La società granata ha un’opzione per il prolungamento fino al 2028.Il trequartista è seguito anche da Roma e Borussia Dortmund.

A Superga è stato ripristinato il totem vandalizzato a Pasqua

A Superga è stato ripristinato il totem multilingue che racconta la storia del Grande Torino, che era stato vandalizzato nel giorno di Pasqua. Ora è di nuovo al suo posto di fianco alla lapide ed è consultabile dai tifosi e dai turisti.

Anjorin si ferma: infortunio all’anca sinistra

Un problema fisico lo costringerà a salta la sfida contro l’Inter di domenica, in attesa di capire l’evoluzione del trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. Il giocatore sarà monitorato giorno dopo giorno per capire quando potrà tornare ad allenarsi.

Schuurs rivela: “ho sofferto di depressione”

Perr Schuurs ha affidato una lettera a “Consapevolezze”, rubrica del sito GianlucaDiMarzio.com, in cui racconta il difficile periodo lontano dal campo di gioco. “Apro gli occhi. Sopra di me c’è il soffitto. Si vede poco, è tutto buio. Ma è ciò che vedo ormai da settimane. Sono chiuso qui in questa stanza. […]”.

Israel, la cena al sapore d’addio

Il portiere granata Franco Israel è destinato alla cessione. Petrachi è già al lavoro per trovare il nuovo titolare tra i pali: Falcone e Livajovic in cima alla lista del ds. Intanto, il terzo portiere Siviero ha rinnovato fino al 2029 con opzione per un altro anno, segno di fiducia da parte della società.

Ludergnani è pronto a prolungare

C’è chi dice no. Nonostante gli approcci e i diversi corteggiamenti arrivati da altri club di Serie A, Ruggero Ludergnani appare pronto a restare al timone del Settore giovanile granata. Il dirigente arrivato dalla Spal è molto stimato da Cairo per aver lanciato e valorizzato in questi anni diversi ragazzi arrivati poi a giocare anche in Serie A.

“Uno scudetto nato nel segno dell’amicizia”

L’emozione del Poeta del gol (Paolo Pulici) a 50 anni dall’ultimo trionfo conquistato dal Toro in Serie A. Claudio Sala: “Mai avremmo pensato di arrivare così in alto. Pulici rischio grosso per quel gol al Cesena. Le parole della grande ala destra al podcast “Torostoria”: “Ho amato Ferrini perché dal punto di vista caratteriale era come me. Poche parole, due o tre, ma gli occhi che parlavano, con gli occhi lui si faceva capire”.

La Stampa

Toro, riecco Ismajli. Per i difensori l’esame più duro contro l’Inter

Domenica al Grande Torino arriva il miglior attacco della Serie A. L’albanese torna dalla squalifica e guida un reparto più protetto. Con il nuovo tecnico il Toro ha quasi dimezzato la media delle reti subite (7 in 7 partite, Baroni ne incassò 47 in 26).

Anca infortunata: Anjorin si deve fermare ancora

Solo 349 minuti per Tino Anjorin nella sua prima stagione in granata, niente Toro-Inter in quanto vittima di una forte contusione all’anca sinistra in allenamento al Filadelfia. Il centrocampista inglese è a rischio anche per la trasferta di Udine.

La Gazzetta dello Sport

TORO casa Simeone

È un super Cholito al Grande Torino e ora punta al poker. L’argentino in gol nelle ultime tre sfide interne. Allenamenti speciali per lui: con l’Inter per arrivare a 10 reti. Nella sua carriera però, con tutte le squadre in cui ha giocato ha segnato un solo gol all’Inter nelle sfide in Serie A (Fiorentina-Inter 1-1 il 5 gennaio 2018).

Anjorin si ferma: trauma all’anca e Siviero rinnova

Anjorin alta l’Inter. La società ha annunciato il nuovo infortunio del centrocampista inglese, fermato stavolta da “un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia” procurato in allenamento. Intanto, il giovane portiere Lapo Siviero rinnova il proprio contratto fino al 30 giungo 2029, con anche un’opzione per la stagione successiva.

C’è il nuovo totem a Superga grazie al Circolo Soci

Un pregevole intervento è stato realizzato dal Circolo Soci Torino Fc 1906: nei giorni scorsi era stato vandalizzato il totem sul Grande Torino presente a Superga, ripristinato proprio dal Circolo Soci e ricollocato in tempo record in vista del prossimo 4 maggio.