Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla partita contro l’Inter, attesi 15 mila tifosi nerazzurri

Tuttosport

“Toro, gestione senza una visione. Ora 2 mesi verità”

Bertoldi: “Perdite strutturali, rate del debito da pagare da giugno alla Banca Ifis e altri segnali: adesso credo che Cairo si auguri di vendere la società”

E i aggiunta 30 milioni di dubbi

Da Prati a Obrador fino a Ebosse. Sono in totale sei i giocatori in prestito con diritto di riscatto

Ilkhan, elogi e panchine, ma al Toro serve in regia

Contro l’Inter la capacità di verticalizzare di Emirhan può rivelarsi fondamentale per innescare le punte

La Maratona: “Tifosi, domenica ritroviamoci al Fila”

Continua lo sciopero dei gruppi organizzati, ma contro l’Inter sono già stati venduti 23 mila biglietti

Escort e palloncini, 70 giocatori coinvolti

Tesserati di inter, Milan, Juventus, Torino, Sassuolo e Verona che però non risultano indagati: avrebbero speso oltre 400 mila euro

La Stampa

Il Toro e lo stadio nerazzurro. Attesi 15mila tifosi dell’Inter

Domenica tornerà a riempirsi lo stadio Olimpico-Grande Torino, ma non di granata. Le curve si rivedranno solo per il derby in programma l’ultima giornata di campionato

La Gazzetta dello Sport

Toro il muro è alto

La difesa di ferro certezza granata. Ismajli punta l’Inter