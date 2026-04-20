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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla prova incolore di Cremona alla carica di Paleari

Tuttosport

Toro, prova penosa il primo tiro? Al 94′!

La carica di D’Aversa della vigilia (“vincere sarà il minimo sindacale”) finisce nel nulla. Granata spenti, dominati e incapaci di creare pericoli, se non nel recupero con Kulenovic.

“Mi aspettavo di più, è vero”

D’Aversa sincero: “Potevamo fare meglio”.

Punte flop: non pervenuti Vlasic, Simeone e Adams

Toro senza estro e grinta in attacco, stavolta deludono anche i migliori.

Pulici tra i tifosi indossa la fascia “Cairo vattene”

Il mito granata, campione d’Italia, acclamato alla festa di un Toro Club. Ha invece creato polemiche un’altra fascia: quella di Biraghi a Cremona.

La Stampa

Nel mio cuore Toro e Daniela

Alla festa per i 50 anni di matrimonio delle coppie c’è anche Salvadori l’ex terzino granata che una anno dopo le nozze vinse l’ultimo scudetto conquistato dal Toro.

“Non molliamo e vogliamo il derby Paleari riassicura e rilancia il Toro”

Il pareggio di Cremona rievoca il pessimo finale di stagione, ma il portiere alza subito l’asticella.

Il nulla dietro il punto

Il Toro non crea e si accontenta dello 0-0 a Cremona riemergono tutti i limiti di una squadra da rifondare.

La gazzetta dello Sport

Punto Toro la Cremonese non passa

Pari e pochi tiri D’Aversa sorride difesa ancora ok.

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ultimo aggiornamento: 20-04-2026

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La rassegna stampa di oggi, sabato 18 aprile 2026