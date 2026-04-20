Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla prova incolore di Cremona alla carica di Paleari
Tuttosport
Toro, prova penosa il primo tiro? Al 94′!
La carica di D’Aversa della vigilia (“vincere sarà il minimo sindacale”) finisce nel nulla. Granata spenti, dominati e incapaci di creare pericoli, se non nel recupero con Kulenovic.
“Mi aspettavo di più, è vero”
D’Aversa sincero: “Potevamo fare meglio”.
Punte flop: non pervenuti Vlasic, Simeone e Adams
Toro senza estro e grinta in attacco, stavolta deludono anche i migliori.
Pulici tra i tifosi indossa la fascia “Cairo vattene”
Il mito granata, campione d’Italia, acclamato alla festa di un Toro Club. Ha invece creato polemiche un’altra fascia: quella di Biraghi a Cremona.
La Stampa
Nel mio cuore Toro e Daniela
Alla festa per i 50 anni di matrimonio delle coppie c’è anche Salvadori l’ex terzino granata che una anno dopo le nozze vinse l’ultimo scudetto conquistato dal Toro.
“Non molliamo e vogliamo il derby Paleari riassicura e rilancia il Toro”
Il pareggio di Cremona rievoca il pessimo finale di stagione, ma il portiere alza subito l’asticella.
Il nulla dietro il punto
Il Toro non crea e si accontenta dello 0-0 a Cremona riemergono tutti i limiti di una squadra da rifondare.
La gazzetta dello Sport
Punto Toro la Cremonese non passa
Pari e pochi tiri D’Aversa sorride difesa ancora ok.