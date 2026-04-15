Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla promessa di Vlasic alle parole di Gigi Radice
Tuttosport
La promessa di Vlasic “Sì, io rimango qui”
Oltre 500 tifosi alla Rinascente: il trequartista ha rassicurato chi gli ha chiesto di continuare a vestire la maglia del Toro. “Niksi, resta!”
“A fine 25 c’era chi voleva il Toro”
Fassone ha confermato di poter lavorare alla cessione del club, se…
D’Aversa e lo scudetto del ’76 “Io con il mito di Radice”
“Allenò anche me, a Monza. Ed era un grande uomo” A Sala: “Siate fieri per sempre di ciò che avete fatto”.
La Stampa
“Radice il segreto dello scudetto”
Il “poeta” del Toro tricolore nel 1976 tra gli organizzatori della partita ricordo che si giocherà il 16 maggio “Il sapore di quel successo è ancora intenso. Il club deve ripartire dal settore giovanile, a cui trasmettere l’identità”.
La Gazzetta dello Sport
Cuore Toro, orgoglio e motivazioni obiettivo: un finale da 50 punti
Il tecnico spinge forte: progetta sei giornate al massimo per chiudere come il primo Juric.
Chi sogna 50 punti e’ illuso. Bisognerebbe vincerle tutte, compreso Inter e Juve, per non pensare a Sassuolo e Udinese che già ci sono superiori. Cominciamo a fare i punti possibili che sono 6 o7