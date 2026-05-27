Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal possibile inserimento in società di Ventura alla situazione di Obrador
Tuttosport
Cairo: “Sì, Ventura c’è ma sono felice se vendo”
“Non voglio restare a dispetto dei santi: se arriva l’offerta giusta cedo il Toro, non chiedo chissà che… L’ex ct in società con Petrachi? Possibile”. E conferma: “Ci siamo visti lunedì”.
Il diktat di Petrachi un Toro più italiano
L’obiettivo del dirigente è creare uno zoccolo duro azzurro.
Adams saluta con un gol ma può essere una addio
La permanenza del Chè non è sicura: ha ancora un anno di contratto ma anche diversi estimatori all’estero. Si deciderà dopo il Mondiale.
La Stampa
Marco resta in pericolo il padre, disperato “Prego giorno e notte perché Dio lo salvi”
Basoccu ricoverato, i genitori fanno la spola per stargli vicino ieri sera raduno di ultras davanti all’ospedale Molinette.
Toro, il caso Obrador tra riscatto e Roma Ilkhan ha rinnovato
I giallorossi complicano la trattativa con il Benfica per l’esterno intanto viene esercitata l’opzione per il prolungamento di Ilkhan.
La Gazzetta dello Sport
“Stimo D’Aversa valutiamo anche altre ipotesi”
Il presidente del Torino: “La scelta del tecnico dipenderà dalla filosofia di calcio che vorremmo fare”.