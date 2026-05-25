Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul pareggio nel derby della Mole e sugli scontri
Tuttosport
Hanno perso tutti
Una surreale notte di violenza e follia: Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un’ occasione unica
La notte surreale e folle di Torino
Gli incidenti e le intimazioni del settore ospiti portano al rinvio del match di un’ora
Scontri all’esterno prima della partita, grave un tifoso
Lanci di pietre, bottiglie di vetro e petardi: è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine
Toro da rimonta, Juve sesta: Europa League e lacrime
La squadra di Spalletti scappa con la doppietta di Vlahovic, però arriva la reazione dei granata di D’Aversa con Casadei e Adams nel finale
Che scossa Casadei, crescendo Obrador
Ilkhan, il primo derby è una sofferenza, Njie entra e sfiora il pareggio. Zapata a Simeone lottano senza pungere, Vlasic c’è quando serve
D’Aversa, altra rimonta. Toro, altra rivoluzione?
Cairo, anche ieri contestato, ha guardato il derby al fianco di Petrachi e Ventura: dovrà riflettere sul futuro pure di molti giocatori