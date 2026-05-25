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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul pareggio nel derby della Mole e sugli scontri

Tuttosport

Hanno perso tutti

Una surreale notte di violenza e follia: Juve fuori dalla Champions, il Toro spreca un’ occasione unica

La notte surreale e folle di Torino

Gli incidenti e le intimazioni del settore ospiti portano al rinvio del match di un’ora

Scontri all’esterno prima della partita, grave un tifoso

Lanci di pietre, bottiglie di vetro e petardi: è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine

Toro da rimonta, Juve sesta: Europa League e lacrime

La squadra di Spalletti scappa con la doppietta di Vlahovic, però arriva la reazione dei granata di D’Aversa con Casadei e Adams nel finale

Che scossa Casadei, crescendo Obrador

Ilkhan, il primo derby è una sofferenza, Njie entra e sfiora il pareggio. Zapata a Simeone lottano senza pungere, Vlasic c’è quando serve

D’Aversa, altra rimonta. Toro, altra rivoluzione?

Cairo, anche ieri contestato, ha guardato il derby al fianco di Petrachi e Ventura: dovrà riflettere sul futuro pure di molti giocatori

Cesare Casadei of Torino FC competes for the ball with Fabio Miretti of Juventus FC during the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.
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ultimo aggiornamento: 25-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, sabato 23 maggio 2026