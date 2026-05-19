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Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby della mole e gli infortuni in difesa

Tuttosport

Tutta la forza dei tifosi

Toro, lo stadio sarà esaurito. E granata

Dopo 4 mesi si interrompe lo sciopero del tifo: domenica sera per il derby la curva Maratona tornerà a riempirsi, riecco gli Ultras e gli altri gruppi organizzati.

Emergenza difesa ansia Marianucci

Controlli per il centrale italiano che a Cagliari ha lasciato il campo con un problema al ginocchio.

Petrachi e il vertice a Cagliari: in ballo Esposito e Prati

Il ds del Toro vede il dirigente sardo Angelozzi: 20 minuti di discussioni sulla punta, sul regista e sui prezzi.

La Stampa

Debutto nel derby e congedo dal Toro D’Aversa e quella strana prima volta

Il tecnico chiude domenica sera: solo due granata hanno vinto l’unica stracittadina disputata.

Il Toro ha la difesa a pezzi Ismajli, corsa contro il tempo

L’infortunio di Marianucci e la squalifica di Maripan complicano i piani dei granata, D’Aversa spera di recuperare l’albanese fermo da 3 settimane, ma studia alternative.

La Gazzetta dello Sport

Obrador che spinta “Tutto per vincere” D’Aversa non molla

Il tecnico vuole il miglior Toro con la Juventus Ismajli ce ka mette tutta per recuperare: c’è ottimismo.

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 19-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, sabato 16 maggio 2026