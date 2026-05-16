Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sui 50 anni dallo scudetto del 1976
Tuttosport
Nel segno dei gemelli “Rinascerà un Toro vero”
50 anni fa lo scudetto: Graziani e Pulici tra ricordi e futuro
Scudetto Toro: 50 anni fa, oggi
Dalle ore 14 la celebrazione allo stadio con l’associazione Ex calciatori: partitelle, sfilate, discorsi, musica. Ci saranno diversi campioni d’Italia
Summit con il Napoli per Marianucci
Nei prossimi giorni Petrachi vedrà Manna: in ballo la permanenza del difensore centrale granata
Pianelli era il nostro Papà
Era un presidente buono, non ci ha fatto mancare nulla. E grazie alla carica di radice trionfammo: ci ha insegnato a primeggiare
“Tifosi, rinascerà un Toro vero!”
“Non smettete mai di lottare, di sperare, di impegnarvi per un ideale. Il Manchester City stava morendo 30 anni fa: guardate cos’è diventato”
La Stampa
Io e il mio Pupi Pulici
Il Toro e i 50 anni dello scudetto: dialogo tra lo scrittore Alessandro Baricco e l’attaccante simbolo
La Gazzetta dello Sport
“Brividi da Toro”
Emozioni Graziani: “Lo scudetto 1976 è senza tempo”