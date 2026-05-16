Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sui 50 anni dallo scudetto del 1976

Tuttosport

Nel segno dei gemelli “Rinascerà un Toro vero”

50 anni fa lo scudetto: Graziani e Pulici tra ricordi e futuro

Scudetto Toro: 50 anni fa, oggi

Dalle ore 14 la celebrazione allo stadio con l’associazione Ex calciatori: partitelle, sfilate, discorsi, musica. Ci saranno diversi campioni d’Italia

Summit con il Napoli per Marianucci

Nei prossimi giorni Petrachi vedrà Manna: in ballo la permanenza del difensore centrale granata

Pianelli era il nostro Papà

Era un presidente buono, non ci ha fatto mancare nulla. E grazie alla carica di radice trionfammo: ci ha insegnato a primeggiare

“Tifosi, rinascerà un Toro vero!”

“Non smettete mai di lottare, di sperare, di impegnarvi per un ideale. Il Manchester City stava morendo 30 anni fa: guardate cos’è diventato”

La Stampa

Io e il mio Pupi Pulici

Il Toro e i 50 anni dello scudetto: dialogo tra lo scrittore Alessandro Baricco e l’attaccante simbolo

La Gazzetta dello Sport

“Brividi da Toro”

Emozioni Graziani: “Lo scudetto 1976 è senza tempo”