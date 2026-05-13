Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal cinquantenario dell’ultimo scudetto alla rinascita del Toro di D’Aversa
Tuttosport
Noi, campioni del ’76 folli storie da vero Toro
Cronaca di una serata memorabile all’Edit Pub con Zaccarelli, Pecci, Salvadori, Claudio e Patrizio Sala.
“Il Grande Torino Ferrini e quel filo”
“Adoravamo i tifosi, ci aiutavano. stavamo sempre in mezzo al oro” “Le nostre mogli in ritiro e i trucchi per poter incontrarle di nascosto”.
Toro, da D’Aversa a Baroni i numeri della rinascita
Con l’attuale tecnico la squadra viaggia a un ritmo da Europa: 1,7 punti a partita, una media superiore anche a quella di Mazzarri nel 2018-’19.
La Stampa
Quello scudetto di 50 anni fa scolpito nell’epica granata
Da domani in edicola con La Stampa il volume di Gandolfo sull’impresa del 1976 “Centomila persone in processione a Superga per portare il tricolore agli invincibili”.
La Gazzetta dello Sport
Adams torna in pista Zapata vuole spazio e c’è l’idea 4 punte
Progressi dello scozzese: adesso è pronto a giocare nel 3-4-1-2 duello con Duvan, alternativa il 4-2-3-1.