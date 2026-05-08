Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul futuro di d’Aversa e sulla sfida contro il Sassuolo
Tuttosport
D’Aversa, avviso a Cairo
Stasera Toro-Sassuolo, ma tiene banco la questione allenatore
L’orgoglio di D’Aversa tra Gattuso e Juric
Dopo i contatti ripetuti di Cairo e Petrachi con l’ex ct e il tecnico croato
Un Toro a due punte. Toh, Zapata ci prova
Recuperato anche Adams, ma partirà dalla panchina
Si vede già quota 20mila. Tifosi, c’è voglia di derby!
Stasera con il Sassuolo l’ultimo “sciopero” della curva Maratona
La Stampa
Il Toro cerca riscatto e un po’ di pace
Stasera al Grande Torino c’è il Sassuolo dopo la caduta di Udine e la contestazione a Superga
Toro, rientra Zapata. Attacco con due punte per il fattore campo
Stasera i granata sfidano il Sassuolo e puntano sul capitano. D’Aversa in casa ha ottenuto 10 punti in 4 partite con 10 gol fatti
La Gazzetta dello Sport
Il Toro va al rilancio
Simeone più Vlasic e la scommessa Njie, granata d’assalto