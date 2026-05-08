Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul futuro di d’Aversa e sulla sfida contro il Sassuolo

Tuttosport

D’Aversa, avviso a Cairo

Stasera Toro-Sassuolo, ma tiene banco la questione allenatore

L’orgoglio di D’Aversa tra Gattuso e Juric

Dopo i contatti ripetuti di Cairo e Petrachi con l’ex ct e il tecnico croato

Un Toro a due punte. Toh, Zapata ci prova

Recuperato anche Adams, ma partirà dalla panchina

Si vede già quota 20mila. Tifosi, c’è voglia di derby!

Stasera con il Sassuolo l’ultimo “sciopero” della curva Maratona

La Stampa

Il Toro cerca riscatto e un po’ di pace

Stasera al Grande Torino c’è il Sassuolo dopo la caduta di Udine e la contestazione a Superga

Toro, rientra Zapata. Attacco con due punte per il fattore campo

Stasera i granata sfidano il Sassuolo e puntano sul capitano. D’Aversa in casa ha ottenuto 10 punti in 4 partite con 10 gol fatti

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va al rilancio

Simeone più Vlasic e la scommessa Njie, granata d’assalto

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 08-05-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

La rassegna stampa di oggi, giovedì 7 maggio 2026