Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle prospettive della prossima stagione, Gattuso candidato per la panchina
Tuttosport
Toro, 3 anni per Gattuso. Juric resta l’alternativa
Altre indiscrezioni sulle mosse granata: proposto un triennale all’ex ct azzurro. Ma Cairo tiene caldo anche Ivan. D’Aversa sullo sfondo
Wolves, per Adams un super contratto
lo scozzese, preso da svincolato, è legato al Toro solo fino al 2027: per 5-6 milioni Cairo direbbe di si
“Toro, tira fuori tutto: subito! E vinci un derby”
Ferrante: “I giocatori dovranno rispondere con i fatti ai fischi di Superga. I tifosi lo meritano”
La Stampa
Rigorosamente Vlasic. Il Toro spera nel bis del suo specialista
Il croato all’andata contro il Sassuolo fu decisivo dal dischetto. Domani sera cerca un’altra prodezza: in granata sono 7 su 7
La Gazzetta dello Sport
E’ l’ora di Njie
Energia e spinta per il Toro. D’Aversa si gioca il jolly