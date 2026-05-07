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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle prospettive della prossima stagione, Gattuso candidato per la panchina

Tuttosport

Toro, 3 anni per Gattuso. Juric resta l’alternativa
Altre indiscrezioni sulle mosse granata: proposto un triennale all’ex ct azzurro. Ma Cairo tiene caldo anche Ivan. D’Aversa sullo sfondo

Wolves, per Adams un super contratto
lo scozzese, preso da svincolato, è legato al Toro solo fino al 2027: per 5-6 milioni Cairo direbbe di si

“Toro, tira fuori tutto: subito! E vinci un derby”
Ferrante: “I giocatori dovranno rispondere con i fatti ai fischi di Superga. I tifosi lo meritano”

La Stampa

Rigorosamente Vlasic. Il Toro spera nel bis del suo specialista
Il croato all’andata contro il Sassuolo fu decisivo dal dischetto. Domani sera cerca un’altra prodezza: in granata sono 7 su 7

La Gazzetta dello Sport

E’ l’ora di Njie
Energia e spinta per il Toro. D’Aversa si gioca il jolly

Alieu Njie of Torino FC
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ultimo aggiornamento: 07-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 maggio 2026