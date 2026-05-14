Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sullo scudetto del 1975/1976, Njie si prepara per un’altra chance
Tuttosport
Toro-Gattuso, fumata grigia. Cairo ha offerto troppo poco
Oltre ai dubbi sui progetti del presidente, l’ingaggio proposto è molto più basso: un milione in meno rispetto alle richieste dell’ex ct e del suo staff
In 4 si svincolano, 8 milioni risparmiati
La linea societaria è chiara: abbassare il monte ingaggi
Toro 1976, la costruzione di un amore
Bonetto: “Il patron e papà, grandi ambizioni fin da subito: nel 1964 l’acquisto della Farfalla, poi purtroppo … E allora nel ’69 ecco Sala”.
La Stampa
“Il giorno più bello del Toro. Nonno fu ubriaco di gioia”
Il nipote del presidente dello scudetto 1976: “Era completamente astemio. Era una squadra-famiglia, che siano ancora amici dà l’idea di cosa creò”
La Gazzetta dello Sport
La scossa di Njie
Potente e duttile un’energia nuova per l’attacco Toro