Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby e sul Filadelfia aperto ai tifosi
Tuttosport
“Cairo è stufo, vuole vendere”
Graziani, clamorosa rivelazione
Quelle visite di Ventura
Petrachi lo vorrebbe nel Toro: alla Ranieri
Domani il Filadelfia sarà aperto ai tifosi
Porte aperte dalle ore 10:45 per l’allenamento. La curva Maratona: “domenica in corteo allo stadio”
La Stampa
“Dai Toro, un altro derby storico. A D’Aversa presterei Asta”
Benoit Cauet
La Gazzetta dello Sport
La fame di Gineitis, Ismajli e Pedersen: così il Toro carica
I primi due sono al rientro, il norvegese è la certezza a destra: tre uomini per accendere l’animo granata