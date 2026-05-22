Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby e sul Filadelfia aperto ai tifosi

Tuttosport

“Cairo è stufo, vuole vendere”

Graziani, clamorosa rivelazione

Quelle visite di Ventura

Petrachi lo vorrebbe nel Toro: alla Ranieri

Domani il Filadelfia sarà aperto ai tifosi

Porte aperte dalle ore 10:45 per l’allenamento. La curva Maratona: “domenica in corteo allo stadio”

La Stampa

“Dai Toro, un altro derby storico. A D’Aversa presterei Asta”

Benoit Cauet

La Gazzetta dello Sport

La fame di Gineitis, Ismajli e Pedersen: così il Toro carica

I primi due sono al rientro, il norvegese è la certezza a destra: tre uomini per accendere l’animo granata

Roberto D’Aversa, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and US Sassuolo.
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ultimo aggiornamento: 22-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, giovedì 21 maggio 2026