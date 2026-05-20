Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla scossa di D’Aversa in vista del derby alle condizioni di Ismajili e Marianucci
Tuttosport
D’Aversa scuote il Toro e in Maratona c’è Bruno!
L’allenatore sprona i giocatori: “Forza, nel derby bisogna dare l’anima!” in curva con i tifosi anche l’ex difensore di Mondonico, bandiera granata.
Marianucci: niente lesioni
Sospiro di sollievo per il difensore. Migliorano anche Ismajli e Tameze.
Rafa: “Sono felice di tornare al Fila per i tifosi e il Museo”
La sorpresa: giocherà anche Martin Vasquez. Con l’asso spagnolo tanti ex giocatori e artisti granata.
“E’ l’occasione giusta per battere la Juve”
Il “Rambo” granata: “L’ambiente è già molto carico tutto dipenderà dalla personalità dei giocatori”.
La Stampa
Ferri: Toro, ci credo ma in questo derby servono 11 Simeone
L’ex granata, la sfida di domenica è la stracittadina del passato “L’argentino è un esempio, ricordo ancora il gol di Serena”.
La Gazzetta dello Sport
Serve il cuore Toro per vivere un derby che sia da rircordare
Ieri al Filadelfia discorso motivazionale del tecnico, Ismajli spinge in allenamento, il recupero è vicino.