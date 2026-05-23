Toro.it

Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby della Mole in programma domani sera

Tuttosport

“Vlasic vogliamo tenerti”, “Giocano per Lucio senza Yildiz

Domani Toro-Juve, un derby con la testa rivolta al futuro

Il Torino a Vlasic, “Vogliamo tenerti, Mondiale e rinnovo”

Il trequartista si trova bene in granata e lo ha ribadito

Cairo-D’Aversa: è tutto rimandato

Si sono incontrati alla festa di compleanno del presidente

Il Toro: “non consentiti i colori bianconeri se…”

Le regole da rispettare per “ragioni di sicurezza e per evitare tensioni”

La Stampa

Derby all’ultimo gol

Domani Toro-Juve nel segno di Simeone e Vlasic, due bomber indispensabili ma con il futuro in bilico

Il Toro ritrova i tifosi, porte aperte al Fila e stadio tutto granata

Oggi allenamento speciale per la squadra alla vigilia del derby

Il padrone di casa

Simeone vista derby, al grande Torino vuole fare la storia

Stadio Olimpico Grande Torino
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ultimo aggiornamento: 23-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, venerdì 22 maggio 2026