Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul derby della Mole in programma domani sera
Tuttosport
“Vlasic vogliamo tenerti”, “Giocano per Lucio senza Yildiz“
Domani Toro-Juve, un derby con la testa rivolta al futuro
Il Torino a Vlasic, “Vogliamo tenerti, Mondiale e rinnovo”
Il trequartista si trova bene in granata e lo ha ribadito
Cairo-D’Aversa: è tutto rimandato
Si sono incontrati alla festa di compleanno del presidente
Il Toro: “non consentiti i colori bianconeri se…”
Le regole da rispettare per “ragioni di sicurezza e per evitare tensioni”
La Stampa
Derby all’ultimo gol
Domani Toro-Juve nel segno di Simeone e Vlasic, due bomber indispensabili ma con il futuro in bilico
Il Toro ritrova i tifosi, porte aperte al Fila e stadio tutto granata
Oggi allenamento speciale per la squadra alla vigilia del derby
Il padrone di casa
Simeone vista derby, al grande Torino vuole fare la storia