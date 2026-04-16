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Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida contro la Cremonese, in dubbio il recupero di Zapata

Tuttosport

Toro. Dopo gli arabi a fine 2025, si aspettano gli USA
Pochi mesi fa una potente famiglia dell’Arabia Saudita aveva studiato a lungo il club granata, con la consulenza del top menager Fassone

Ora Adams vuole battere se stesso
La punta aveva chiuso la scorsa stagione a 10 gol: è a quota 7 e ha altre 6 partite a disposizione

Duvan unisce il Toro. Maxi grigliata al Fila
Zapata difficilmente recupererà per la Cremonese. Intanto cementa il gruppo con un pranzo speciale

La Stampa

Il tris di vittorie e un finale diverso. Toro, patto della grigliata al Fila
Un pranzo speciale dopo l’allenamento: anche così i granata cercano un’impresa che manca da 7 anni

La Gazzetta dello sport

Un Toro più solido
Crollano i gol presi. Ora la conferma senza il totem Ismajli

Duvan Zapata of Torino FC

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ultimo aggiornamento: 16-04-2026

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La rassegna stampa di oggi, mercoledì 15 aprile 2026