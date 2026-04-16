Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulla sfida contro la Cremonese, in dubbio il recupero di Zapata

Tuttosport

Toro. Dopo gli arabi a fine 2025, si aspettano gli USA

Pochi mesi fa una potente famiglia dell’Arabia Saudita aveva studiato a lungo il club granata, con la consulenza del top menager Fassone

Ora Adams vuole battere se stesso

La punta aveva chiuso la scorsa stagione a 10 gol: è a quota 7 e ha altre 6 partite a disposizione

Duvan unisce il Toro. Maxi grigliata al Fila

Zapata difficilmente recupererà per la Cremonese. Intanto cementa il gruppo con un pranzo speciale

La Stampa

Il tris di vittorie e un finale diverso. Toro, patto della grigliata al Fila

Un pranzo speciale dopo l’allenamento: anche così i granata cercano un’impresa che manca da 7 anni

La Gazzetta dello sport

Un Toro più solido

Crollano i gol presi. Ora la conferma senza il totem Ismajli