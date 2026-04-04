Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul Pisa e sulle dichiarazione del ds Petrachi

Tuttosport

Petrachi shock sui tifosi: “E basta alibi nel Toro”

Sulla contestazione: “Ambiente depresso, non sano e molto disfattista. La situazione è complicata, vorrei cambiarla: nel 2010 era un’altra cosa”

Ora il ds granata vuole blindare Cacciamani

Contatti tra Petrachi e l’agente: in ballo il prolungamento contrattuale

Vendita Toro, pure Fassone in azione

L’ex top manager di Juve, Inter e Milan, ora consulente e intermediario, discute con Cairo della possibile compravendita del club granata dalla fine del 2024

Zapata ko: il Toro lo perde per due o tre settimane

Guaio muscolare, lesione parziale del retto femorale: salterà il Pisa, il Verona e forse la Cremonese

La Stampa

Petrachi pensa al nuovo Toro: “Ci vuole un blocco italiano”

Il ds granata al lavoro per conquistare la salvezza e poi progettare un futuro diverso

Ultimo in A, ma il Pisa batte il Toro negli impianti

Domani la sfida: i nerazzurri investono 40 milioni per ilc entro sportivo e compreranno lo stadio

La Gazzetta dello Sport

Il Toro si reinventa

Zapata si è fermato, Adams e il Cholito vanno a caccia di gol