Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul Pisa e sulle dichiarazione del ds Petrachi
Tuttosport
Petrachi shock sui tifosi: “E basta alibi nel Toro”
Sulla contestazione: “Ambiente depresso, non sano e molto disfattista. La situazione è complicata, vorrei cambiarla: nel 2010 era un’altra cosa”
Ora il ds granata vuole blindare Cacciamani
Contatti tra Petrachi e l’agente: in ballo il prolungamento contrattuale
Vendita Toro, pure Fassone in azione
L’ex top manager di Juve, Inter e Milan, ora consulente e intermediario, discute con Cairo della possibile compravendita del club granata dalla fine del 2024
Zapata ko: il Toro lo perde per due o tre settimane
Guaio muscolare, lesione parziale del retto femorale: salterà il Pisa, il Verona e forse la Cremonese
La Stampa
Petrachi pensa al nuovo Toro: “Ci vuole un blocco italiano”
Il ds granata al lavoro per conquistare la salvezza e poi progettare un futuro diverso
Ultimo in A, ma il Pisa batte il Toro negli impianti
Domani la sfida: i nerazzurri investono 40 milioni per ilc entro sportivo e compreranno lo stadio
La Gazzetta dello Sport
Il Toro si reinventa
Zapata si è fermato, Adams e il Cholito vanno a caccia di gol