Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul match di Pisa e sulla triste tragedia di Ismael Pistis

Tuttosport

Il salva Toro ora vede il rinnovo

Con la vittoria di Pasqua sul campo del Pisa, la salvezza è più vicina. L’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione dalla squadra di Vanoli non appare irraggiungibile. D’Aversa in 5 partite ha portato i granata a +9 dalla zona retrocessione. L’allenatore vuole chiudere bene la stagione per poter rimanere. La media punti è di 1,8 a partita: il migliore nell’era Cairo in A.

Adams segna solo gol pesanti

Con il Pisa come contro il Lecce, la rete dello scozzese vale 3 punti e fa tirare un sospiro di sollievo; anche all’andata il Ché era stato decisivo. Il contratto scadrà nel 2027: senza rinnovo potrebbe andare via in estate.

“Livakovic è perfetto per il Toro”

Jarni: “Esplosivo tra i pali, umile e micidiale sui rigori. Vedrei bene un ritorno di Juric in panchina. “Ivan è un grande lavoratore. Kulenovic ha doti interessanti. L’ex granata: “Vlasic stupirà anche al Mondiale”.

Lacrime granata: addio a Ismael

Aveva 8 anni e giocava tra i piccoli del Toro: è morto a Pasqua in un incidente sull’autostrada A21, la Torino-Piacenza. Il club granata lo ricorda così: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis […]”.

Primavera, Toro sconfitto, ma la salvezza è vicina

Il Cesena si impone sui granata per 2-1, mai ragazzi di Baldini rimangono molto vicini alla salvezza, grazie alla precedente striscia di sette risultati utili consecutivi.

La Stampa

Il Toro è già nel futuro. Pessina primo obiettivo della linea made in Italy

A Pisa colpo-salvezzam, così Petrachi può progettare il 2026-27. Stretta su Falcone; Prati sarà riscattato; Dellavalle e Cacciamani torneranno in granata. Poi l’obiettivo Pessina, che ha già 185 partite giocate in Serie A e 16 con la nazionale italiana.

Gineitis e la vita da mediano. Sempre più leader del Toro

A Pisa ha tenuto a galla la squadra prima da mezzala e poi davanti alla difesa. La duttilità tattica come carta in più per rimanere centrale nel progetto granata. Il calciatore: “Gioco mediano anche in Nazionale. Da mezzala sono più vicino alla porta, da dietro devo controllare il gioco. Il nostro obiettivo ora è fare meglio dell’anno scorso. Sotto con il Verona.

“Un gesto vergognoso”

A Superga sfregiata nella notte di Pasqua la storia del Grande Torino; strappato parte del cartello che giaceva sotto alla gigantografia dei Campioni.

Il lutto granata per il piccolo Ismael, morto in moto

Il padre Marco ha perso il controllo forse sfiorato da un’auto. Il dolore dei tifosi sui social: “Ora giocherai con gli Invincibili”.

La Gazzetta dello Sport

È vero Toro

Vittorie e solidità, così è tornato il DNA granata. Tre successi su cinque, 10 gol fatti e clean sheet a Pisa; D’Aversa: “Volevo riportare lo spirito al centro”. In un mese e mezzo la squadra si è trasformata e ora sa soffrire e segna tanti gol.

Gineitis nuova vita in regia

Gineitis: “Il nostro obiettivo e fare più punti dell’anno scorso[…] Giocavo da mediano già in Nazionale”.

La tragedia di Ismael. Giocava con i piccoli del Toro

Ismael starà già rincorrendo un pallone lassù. Una tragedia ha riempito di dolore il cuore di tutto il Torino: nel pomeriggio della domenica di Pasqua, un incidente sull’autostrada A21 si è portato via la tenerissima vita di Ismael Pistis, un bambino di otto anni che giocava nella scuola calcio del Toro.