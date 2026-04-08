I titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle possibili trattative di mercato e sul recente atto di vandalismo a Superga

Tuttosport

Torino, arriva il Verona. Occhi puntati su Belghali

Non solo Barbieri della Cremonese, per la fascia destra Petrachi segue anche l’esterno che si sta mettendo in luce in A con i veneti

Giallo Aboukhlal, operato al ginocchio

L’esterno è volato ad Amsterdam per un intervento di revisione artroscopica: attesa per l’esito

Maripan-River: contatto. E il rinnovo è molto lontano

Il difensore è in scadenza e la società argentina sta provando a prenderlo a parametro zero

Oltraggio a Superga. Vandalizzato il totem

La bacheca in 5 lingue è di fianco alla lapide che circonda il Grande Torino. Il circolo soci: “Azione dissacrante. Ci stiamo attivando per ripristinarla”

La Stampa

“L’identità del Toro si ritrova ripartendo dai giovani italiani”

Marco Ferrante, 127 gol in granata, e il piano della ricostruzione: “Cairo può ancora farcela, D’Aversa è un lavoratore e ha idee”

La Gazzetta dello Sport

Difesa da Toro

Modello D’Aversa, Ismajli leader di un reparto che lotta e crea