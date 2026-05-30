Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle dichiarazioni di Urbano Cairo

Tuttosport

“Aspetto un fondo straniero”

Cairo sulla cessione del Toro “Magari all’estero trovo qualcuno”

Abate è davanti a tutti: Aquilani, ora il summit

La scelta del tecnico dopo il mancato rinnovo di D’Aversa

“Sogno il Toro in Europa ma ci sono dei problemi”

Lazaro lascia il toro dopo quattro anni e lancia alcune frecciate alla società

Due fasce da rifare, tentativo Obrador

Oltre a Lazaro va via Nkounkou, e Biraghi è in vendita

La Stampa

Cairo apre alla cessione del Toro “ma servirebbe un altro Hartono”

Il presidente al festival della tv evoca il proprietario del Como: “Pronto a farmi da parte”

La Gazzetta dello Sport

Cairo: “Al Toro un tecnico per crescere i giovani e fare un bel gioco”

“L’allenatore lo decideremo nel giro di una settimana”

Urbano Cairo
Urbano Cairo, presidente del Torino
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ultimo aggiornamento: 30-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, giovedì 28 maggio 2026