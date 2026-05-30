Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle dichiarazioni di Urbano Cairo
Tuttosport
“Aspetto un fondo straniero”
Cairo sulla cessione del Toro “Magari all’estero trovo qualcuno”
Abate è davanti a tutti: Aquilani, ora il summit
La scelta del tecnico dopo il mancato rinnovo di D’Aversa
“Sogno il Toro in Europa ma ci sono dei problemi”
Lazaro lascia il toro dopo quattro anni e lancia alcune frecciate alla società
Due fasce da rifare, tentativo Obrador
Oltre a Lazaro va via Nkounkou, e Biraghi è in vendita
La Stampa
Cairo apre alla cessione del Toro “ma servirebbe un altro Hartono”
Il presidente al festival della tv evoca il proprietario del Como: “Pronto a farmi da parte”
La Gazzetta dello Sport
Cairo: “Al Toro un tecnico per crescere i giovani e fare un bel gioco”
“L’allenatore lo decideremo nel giro di una settimana”