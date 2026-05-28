Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’incontro tra Cairo, Petrachi e Abate
Tuttosport
Il Toro incontra Abate
Svolta verso il tecnico che ha sfiorato la Serie A con la Juve Stabia
“Voglio tenere il Ché, lui vuole restare?
Mentre Petrachi torna a muoversi per il terzino Barbieri
Il caso Anjorin costa 13mila euro al minuto
Per l’inglese continui infortuni, come già ad Empoli
La Stampa
Toro, Cairo riparte dal suo attacco: “Voglio tenere Adams e Simeone”
Il presidente granata al lavoro per il rinnovo dello scozzese e per convincere il Cholito a restare
La Gazzetta dello Sport
Ilkhan, il ragazzo è cresciuto
Classe e agonismo, il piccolo regista ha l’anima da Toro