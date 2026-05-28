Toro.it

Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sull’incontro tra Cairo, Petrachi e Abate

Tuttosport

Il Toro incontra Abate

Svolta verso il tecnico che ha sfiorato la Serie A con la Juve Stabia

“Voglio tenere il Ché, lui vuole restare?

Mentre Petrachi torna a muoversi per il terzino Barbieri

Il caso Anjorin costa 13mila euro al minuto

Per l’inglese continui infortuni, come già ad Empoli

La Stampa

Toro, Cairo riparte dal suo attacco: “Voglio tenere Adams e Simeone”

Il presidente granata al lavoro per il rinnovo dello scozzese e per convincere il Cholito a restare

La Gazzetta dello Sport

Ilkhan, il ragazzo è cresciuto

Classe e agonismo, il piccolo regista ha l’anima da Toro

Ignazio Abate
Ignazio Abate
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ultimo aggiornamento: 28-05-2026

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La rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 maggio 2026