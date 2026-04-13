Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul rendimento di D’Aversa, Cairo valuta la conferma
Tuttosport
Cairo: “Bravo D’Aversa”. Ma sul rinnovo prende tempo: 3 motivi
Vuole verificare il rendimento nelle prossime gare, valutare alternative come Juric e capire se a breve dovrà trattare con un candidato acquirente del Toro
Esterni rivitalizzati, mai così tanti assist
Con D’Aversa in appena 6 partite, dai giocatori di fascia sono arrivati 4 passaggi decisivi per i compagni
Anche il Toro segue Esposito del Cagliari
Piace pure alla Lazio. Petrachi ci pensa perché potrebbe andare via Adams, in scadenza nel 2027
La stampa
Il Toro ha scoperto il nuovo Pedersen: “Merito di D’Aversa”
L’esterno norvegese è rinato con il tecnico: “Lui crede in me”. Dopo tanti flop, ecco assist e gioia: ora può restare in granata
“Contenti di D’Aversa, ci parleremo”. Il Toro sull’allenatore prende tempo
Il presidente Cairo elogia il lavoro del tecnico e pensa al rinnovo, ma valuta anche altre figure
La Gazzetta dello Sport
“Toro, bella scossa”
Cairo: “D’Aversa ha messo i giocatori al posto giusto”