Ecco i titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi: focus sul rendimento di D’Aversa, Cairo valuta la conferma

Tuttosport

Cairo: “Bravo D’Aversa”. Ma sul rinnovo prende tempo: 3 motivi

Vuole verificare il rendimento nelle prossime gare, valutare alternative come Juric e capire se a breve dovrà trattare con un candidato acquirente del Toro

Esterni rivitalizzati, mai così tanti assist

Con D’Aversa in appena 6 partite, dai giocatori di fascia sono arrivati 4 passaggi decisivi per i compagni

Anche il Toro segue Esposito del Cagliari

Piace pure alla Lazio. Petrachi ci pensa perché potrebbe andare via Adams, in scadenza nel 2027

La stampa

Il Toro ha scoperto il nuovo Pedersen: “Merito di D’Aversa”

L’esterno norvegese è rinato con il tecnico: “Lui crede in me”. Dopo tanti flop, ecco assist e gioia: ora può restare in granata

“Contenti di D’Aversa, ci parleremo”. Il Toro sull’allenatore prende tempo

Il presidente Cairo elogia il lavoro del tecnico e pensa al rinnovo, ma valuta anche altre figure

La Gazzetta dello Sport

“Toro, bella scossa”

Cairo: “D’Aversa ha messo i giocatori al posto giusto”