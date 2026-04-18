Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sul bilancio del 2025 e sulla sfida di Cremona

Tuttosport

Costi più alti e meno ricavi: il Toro torna in rosso

Toro in rosso: meno diritti tv, più ingaggi = -13 milioni

Per Israel spunta il Getafe.- Falcone-Toro, così si può

Petrachi deve cedere il portiere uruguaiano per dare l’assalto al numero 1 del Lecce: se resterà D’Aversa…

Gineitis, manchi tu: “Non segno più? Devo liberarmi”

In nazionale ha firmato tre reti, come un anno fa in granata

La Stampa

Vlasic e il gran ritorno dove tutto ebbe inizio. Il Toro ha l’amuleto

Il numero 10 domani a Cremona dove ha segnato il primo gol granata. Sta vivendo la sua stagione migliore e vuole restare a lungo

Fedelissimi granata custodi del ricordo del Grande Torino

Rinnovato il patto per prendersi cura di Superga e delle tombe del Monumentale

Meno plusvalenze e stipendi alti, i conti de Toro non tornano più

Il bilancio al 31 dicembre registra perdite di 13 milioni dopo l’utile di 10 dello scorso anno

La Gazzetta dello Sport

Casadei porta i gol

Il Toro all’assalto della Cremonese: Cesare l’arma in più