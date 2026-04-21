Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il futuro di diversi giocatori è incerto, Simeone e Zapata spaventano i tifosi

Tuttosport

Toro, Zapata come Simeone

Anche Petrachi non ha dato certezze: “Il rinnovo contrattuale di D’Aversa? Valutazioni in corso: stiamo vedendo come andare avanti e quale tipo di stagione vogliamo fare”

Quel finale disastroso da evitare

La scialba prova con la Cremonese ha riportato alla mente le ultime prestazioni della gestione Vanoli

Pulici: “Io, felice di interpretare i pensieri dei tifosi”

“Me l’hanno messa al braccio, l’ho tenuta volentieri. Vogliamo tutti un Toro migliore, che ci rappresenti”

La Stampa

Zapata guida la rivoluzione: “Toro, il mio futuro è incerto”

Dopo le parole di Simeone, anche il capitano alimenta i dubbi sulla sua permanenza. L’attacco rischia di essere rifondato e Petrachi predica equilibrio: “Guardiamo i conti”

La Gazzetta dello Sport

Lo sprint di Zapata

Duvan anima Toro: “D’Aversa ci spinge, ora finiamo bene”