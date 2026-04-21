Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: il futuro di diversi giocatori è incerto, Simeone e Zapata spaventano i tifosi
Tuttosport
Toro, Zapata come Simeone
Anche Petrachi non ha dato certezze: “Il rinnovo contrattuale di D’Aversa? Valutazioni in corso: stiamo vedendo come andare avanti e quale tipo di stagione vogliamo fare”
Quel finale disastroso da evitare
La scialba prova con la Cremonese ha riportato alla mente le ultime prestazioni della gestione Vanoli
Pulici: “Io, felice di interpretare i pensieri dei tifosi”
“Me l’hanno messa al braccio, l’ho tenuta volentieri. Vogliamo tutti un Toro migliore, che ci rappresenti”
La Stampa
Zapata guida la rivoluzione: “Toro, il mio futuro è incerto”
Dopo le parole di Simeone, anche il capitano alimenta i dubbi sulla sua permanenza. L’attacco rischia di essere rifondato e Petrachi predica equilibrio: “Guardiamo i conti”
La Gazzetta dello Sport
Lo sprint di Zapata
Duvan anima Toro: “D’Aversa ci spinge, ora finiamo bene”