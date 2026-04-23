Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dalla sfida da ex di Casadei al ritorno di Zapata

Tuttosport

Orgoglio Toro: D’Aversa mette in guardia tutti

L’allenatore chiede ai giocatori motivazioni feroci, massimo impegno e lucidità. Dopo il passo indietro di Cremona serve uno scatto con l’Inter.

Zapata sta meglio ci sarà

E’ un trascinatore. Duvan potrà essere la mossa a sorpresa nel secondo tempo.

“Toro, i tifosi meritano gioie”

GianFelice Facchetti: “Quello del Grande Torino è un racconto di umanità e democrazia. Con una storia così, i granata devono tronare a brillare”.

La Stampa

Casadei ritrova Chivu uno stimolo in più per tenersi il Toro.

Domenica l’incrocio con il tecnico che l’ha lanciato nell’Inter il centrocampista cerca conferme per essere un perno granata.

C’è un filo che lega Toro e Inter l’idolo di papà era Maroso

Il figlio di Giacinto porta in scena il Grande Torino: “Un eredità di amore”.

La Gazzetta dello Sport

Si allena col gruppo. Toro attacco al topo per la sfida all’Inter

Duvan sta recuperando dai guai alla coscia: con Njie, Simeone, Adams e Kulenovic il reparto è completo.