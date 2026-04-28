Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: focus sui riscatti di Anjorin e Kulenovic, passando dalla possibile conferma di D’Aversa

Tuttosport

D’Aversa: un mese super per conquistare Cairo

Nonostante gli ultimi risultati, ora anche la rimonta da urlo contro l’Inter, il presidente prende tempo. L’allenatore vuole ottenere il rinnovo con un gran finale: derby compreso

“A Torino due stadi aperti tutto l’anno”

Il Toro ha manifestato l’interesse per l’impianto e nei prossimi mesi presenterà al Comune il progetto

Anjorin e Kulenovic, il Toro li acquista ma sono già in bilico

I costi: 4,5 per il mediano inglese e 3 per il croato. In estate potranno finire sul mercato

La Stampa

Ilkhan ritrova posto e fiducia, il Toro prepara il rinnovo

Il turco lancia i giusti segnali: “Non giocavo da tre settimane, ora sto bene e sono felice”. Anche Njie si candida a un finale di campionato da protagonista: “Si va a tutto gas”

“Corro veloce per tornare nel Toro. La storia degli invincibili mi motiva”

L’esterno in prestito alla Juve Stabia chiede fiducia per i giovani italiani: lasciateci sbagliare

La Gazzetta dello Sport

Un Toro da riscossa

Svolta D’Aversa. Attacco 4 stelle e Zapata esterno