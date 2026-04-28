Ecco i titoli dei principali quotidiani sul Torino: focus sui riscatti di Anjorin e Kulenovic, passando dalla possibile conferma di D’Aversa
Tuttosport
D’Aversa: un mese super per conquistare Cairo
Nonostante gli ultimi risultati, ora anche la rimonta da urlo contro l’Inter, il presidente prende tempo. L’allenatore vuole ottenere il rinnovo con un gran finale: derby compreso
“A Torino due stadi aperti tutto l’anno”
Il Toro ha manifestato l’interesse per l’impianto e nei prossimi mesi presenterà al Comune il progetto
Anjorin e Kulenovic, il Toro li acquista ma sono già in bilico
I costi: 4,5 per il mediano inglese e 3 per il croato. In estate potranno finire sul mercato
La Stampa
Ilkhan ritrova posto e fiducia, il Toro prepara il rinnovo
Il turco lancia i giusti segnali: “Non giocavo da tre settimane, ora sto bene e sono felice”. Anche Njie si candida a un finale di campionato da protagonista: “Si va a tutto gas”
“Corro veloce per tornare nel Toro. La storia degli invincibili mi motiva”
L’esterno in prestito alla Juve Stabia chiede fiducia per i giovani italiani: lasciateci sbagliare
La Gazzetta dello Sport
Un Toro da riscossa
Svolta D’Aversa. Attacco 4 stelle e Zapata esterno