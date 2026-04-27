Ecco tutti i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: dal futuro di Simeone alla mostra al Museo del Grande Torino

Tuttosport

Fierezza granata gioia Inter strozzata

La partita contro i campioni di Chiviu a metà ripresa sembrava finita, ma d’Aversa ha resuscitato la squadra restituendole statura, ardore e centrando l’obiettivo salvezza.

Simeone “Vado via? Mai detto”

Sono concentrato sul presente, non ho mai parlato con nessuno ma non dico neanche che resto”.

Ilkhan dispensa qualità Carlos Augusto assente

Zapata entra e la partita cambia Njie è una spina per gli avversari Ismajli in difesa è croce e delizia Lazaro non punge mai: fischiato.

“Prima c’era depressione ora entusiasmo e orgoglio”

“Squadra encomiabile, alla fine potevamo persino vincere. Quando sono arrivato volevo dimostrare di essere all’altezza del Toro. Il mio contratto? Adesso è superfluo pensarci.

“Il nostro Toro era come una grande famiglia“

Ovazioni per Pulici, Zaccarelli, Sala e Salvadori “Radice aveva creato un grande gruppo. Ci faceva correre tantissimo, ma poi è stato un trionfo”.

La Stampa

RimonToro

I granata vanno sotto di due gol con l’Inter, poi trovano l’insperato pari Simeone e Vlasic, sul rigore assegnato dal Var, risollevano l’orgoglio.

Con Pupigol, Zac, il Poeta e Faina il Toro rivive lo scudetto del 1976

Inaugurata la mostra sull’ultimo tricolore nel Museo del Grande Torino con Pulici, Zaccarelli, Salae Salvadori.

La Gazzetta dello Sport

Fuga nerazzurra poi Simeone-Vlasic Chivu è a 3 punti dallo scudetto

La capolista va avanti con Thuram e Bisseck, ma non fa i conti con la reazione dei granata. Se il Napoli perde a Como e il Milan non vincxe col Sassuolo, tricolore sul divano.

“Fiero dei miei gol E non è ancora finita questo toro è forte”

Il Cholito: “Sono arrivato in doppia cifra, ditro c’è tanto lavoro fisico e mentale Due mesi fa abbiamo capito che dovevamo cambiare tutti”.