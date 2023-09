Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Roma: equilibrio in campo nel primo tempo, con un’occasione pericolosa per parte

Per la sfida a Mourinho, che in carriera non ha mai battuto, Juric non rinuncia a Tameze in mezzo al campo ma a sorpresa manda in panchina Ricci, preferendogli Ilic. L’altra esclusione eccellente è quella di Nikola Vlasic: al suo posto gioca Seck, mentre davanti c’è ancora Zapata, alla terza di fila da titolare. Dall’altra parte Mou lascia in panchina Belotti (fischiato alla lettura delle formazioni) e schiera come previsto Lukaku supportato da El Shaarawy e Dybala. Il primo brivido ai granata lo fa correre proprio Lukaku: la sua conclusione esce di pochissimo. Poco prima i giallorossi avevano già tremato: Rui Patricio neutralizza il colpo di testa di Zapata. La partita è per lunghi tratti equilibrata. Al 30′ gran botta da fuori di Rodriguez da fuori mentre pochi minuti dopo è Radonjic dal limite a tentare la giocata ma la conclusione è debole e il portiere giallorosso non fa fatica a neutralizzarla. Al 40′ di forza Zapata va a conquistarsi un angolo ed è proprio lui a colpire di testa sulla battuta dalla bandierina di Ilic: schiaccia troppo il pallone che finisce fuori. Pressa la Roma nei minuti finali ma a parte un tiro da dimenticare di Dybala la squadra ospite non riesce a rendersi pericolosa.